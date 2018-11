‘Meer nodig voor aanpak drugscriminaliteit’

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen, samen met Antwerpen, meer kunnen doen om drugscriminaliteit aan te pakken. In een gezamenlijke brief aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stellen de burgemeesters van de zogenoemde G4 samen sneller en effectiever te willen ingrijpen in de ,,drugseconomie en de ondermijnende effecten van de drugsindustrie gezamenlijk tegengaan”.

,,Ondermijning door drugshandel nadert wat ons betreft een kritisch punt. Urgentie is geboden”, stelt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema namens haar collega’s in de brief. Ze vragen zich af of de huidige budgetten voldoende zijn en of ,,huidige en nieuwe wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om effectieve barrières op te werpen tegen de (ondermijnende effecten van) de drugsmarkt”.

De steden willen daarover met Grapperhaus in gesprek. De minister heeft 100 miljoen euro uitgetrokken om ondermijnende criminaliteit, een vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, te bestrijden. Machtige drugsbendes zouden haast ongestoord hun gang kunnen gaan en soms zelfs bestuurders en ambtenaren hun wil kunnen opleggen. Ze duiken overigens niet alleen op in de grote steden, maar maken vooral ook landelijke gebieden in bijvoorbeeld Noord-Brabant onveilig.