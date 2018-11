Rijkswaterstaat verwelkomt Koning Winter

Met 540 strooiwagens, 350 sneeuwschuivers, 1200 medewerkers en ruim 200 miljoen kilo zout is Rijkswaterstaat klaar voor winterse omstandigheden op de weg. Het zeeschip Ocean Pearl heeft 52 miljoen kilo strooizout afgeleverd en daarmee was donderdag de voorraad weer helemaal op peil.

,,De kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten neemt toe en we adviseren daarom de weersverwachting goed in de gaten te houden en zo nodig de rijstijl aan te passen”, aldus Rijkswaterstaat.

Vorig winterseizoen is in totaal 91 miljoen kilo zout gestrooid. ,,Als gladheid wordt verwacht gaan we preventief strooien. Het zout zorgt ervoor dat het vriespunt van een vochtig wegdek met enkele graden daalt en dat de sneeuw smelt. Daarmee voorkomen we gladheid. Als het sneeuwt zetten we zo nodig een tandje bij.”

Eerder deze week viel er al wat (natte) sneeuw in het noordoosten van het land.