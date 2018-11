Steunpunt voor kinderen gedetineerden

Instanties die op zoek zijn naar informatie en ondersteuning bij de hulp aan kinderen van gedetineerde ouders kunnen voortaan terecht bij een nieuwe organisatie. Donderdag werd aan de Avans Hogeschool in Den Bosch het Expertisecentrum KIND, ouder en detentie gelanceerd, dat als aanspreekpunt op dit gebied gaat functioneren.

,,Een ouder in de gevangenis heeft een enorme impact op het leven van een kind. Kinderen en jongeren met een ouder in detentie willen informatie, goede ondersteuning en zorg op maat”, zeggen initiatiefnemers Avans Hogeschool en stichting Exodus Nederland, die zich inzet voor een geslaagde terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.

In Nederland zijn er 25.000 kinderen met een gedetineerde ouder. ,,Deze kinderen hebben het moeilijk”, weet het nieuwe expertisecentrum. ,,Vaak brengt een dergelijke situatie veel stress thuis, de relatie met de gedetineerde ouder is ingewikkeld en hoe vertel je het aan de buitenwereld?”

Directeur Jan van Gils, van Exodus Nederland: ,,Kinderen van gedetineerde ouders zijn onschuldig en niet verantwoordelijk voor wat hen overkomt. Het is al ruim dertig jaar mijn droom om iets op touw te zetten waar deze kinderen snel en effectief hulp en ondersteuning vinden. Met de komst van het expertisecentrum komt deze droom uit.”

Het centrum is te vinden op de website expertisecentrumkind.nl.