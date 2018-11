VVD grootste partij in Haarlemmermeer

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de VVD zeven zetels behaald, waarmee de partij de grootste is geworden. Per 1 januari fuseren de drie gemeenten en worden ze gemeente Haarlemmermeer.

Ook de lokale partij HAP behaalde zeven zetels, hoewel deze partij iets minder stemmen kreeg dan de VVD. Erna volgen CDA (vijf), Forza (vijf), GroenLinks (vier) en D66 (drie).

Het gaat om een voorlopige uitslag. In Haarlemmermeer waren 39 zetels te verdelen. Het opkomstpercentage lag op 34,9 procent. In totaal mochten ruim 118.000 hun stem uitbrengen.