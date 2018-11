Werkstraffen voor omkoping Google

De 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. en zijn vrouw Saskia van B. (52) zijn donderdag veroordeeld voor het omkopen van een bestuurder van Google. Ze betaalden meer dan 590.000 euro aan steekpenningen, vonniste de rechtbank in Zwolle donderdag.

S. kreeg een werkstraf van 240 uur en 9 maanden cel voorwaardelijk opgelegd. Van B. moet een werkstraf van 180 uur verrichten en kreeg 6 maanden cel voorwaardelijk. Ook zijn ze veroordeeld voor fraude en witwassen. Het duo is vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie.

Het vastgoedbedrijf TCN van S. verkeerde in 2008 door de kredietcrisis in zwaar weer. Het bedrijf moest dat jaar voor 140 miljoen euro aan vastgoed verkopen. Cruciaal was de rol van Google bij de huur van een datacentrum in de Eemshaven. Met de omkoping werd de verlenging van dat contract zekergesteld.

Met valse facturen werd de omkoping verborgen gehouden. Tegen S. was 21 maanden cel geĆ«ist, tegen zijn vrouw 15 maanden. De rechtbank hield onder meer rekening met het feit dat S. en zijn vrouw niet handelden vanuit direct financieel gewin. Ook dateren de feiten uit 2008. Het strafbare gedrag werd S. echter extra verweten omdat hij zich eerder uitgaf als ,,het geweten van de vastgoedbranche”, aldus de rechtbank.

De verdediging was teleurgesteld over het vonnis. Ze kondigde aan dat S. en Van B. in beroep gaan.