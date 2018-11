‘Geen verspilling meer van groente en fruit’

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil dat groente en fruit niet langer worden weggegooid als het er door bijvoorbeeld droogte anders uitziet dan normaal. Zij gaat daarover in gesprek met onder meer supermarkten en boerenorganisaties.

Afgelopen zomer waarschuwden verscheidene telers dat door de droogte een deel van hun oogst onnodig verloren dreigde te gaan. Sommige pruimen bijvoorbeeld waren te klein en snoeptomaatjes te gerimpeld om in de supermarkt te worden verkocht. Het leidde, volgens Schouten terecht, tot grote verontwaardiging. ,,De verspilling van kwalitatief goed voedsel is onnodig en schadelijk”, aldus de minister.

De inspanningen van Schouten om afwijkende groente en fruit toch in de schappen te krijgen, maken deel uit van een breder programma dat de landbouw beter bestand moet maken tegen klimaatverandering. ,,De droogte van afgelopen zomer heeft ons allemaal geraakt en is nog niet voorbij”, aldus de bewindsvrouw. ,,Wetenschappers geven aan dat we er rekening mee moeten houden dat extreem weer zich vaker voor zal doen.”

Het ministerie werkt samen met het bedrijfsleven, provincies, waterschappen en verzekeraars aan verdere maatregelen om natuur, vee en gewassen beter te beschermen tegen hitte en droogte en bijvoorbeeld het waterverbruik terug te dringen. Voor volgend jaar zomer verwacht Schouten meer te kunnen vertellen over de resultaten van dat overleg.

Eerder werd al bekend dat het kabinet de zogeheten brede weersverzekering, waarmee boeren zich kunnen indekken tegen de financiĆ«le risico’s van extreem weer, wil vrijstellen van assurantiebelasting. Daardoor moet die verzekering voor meer ondernemers betaalbaar worden.