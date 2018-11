Nieuwe bandopnames Astrid om ‘leugens’ Willem

Astrid Holleeder is in de strafzaak tegen Willem Holleeder over de brug gekomen met nieuwe bandopnames van gesprekken met haar broer, omdat hij begin deze week loog over de samenwerking met onderwereldkopstuk Dino Soerel. Dat verklaarde ze vrijdag bij het begin van haar getuigenverhoor.

De band wordt vrijdag niet inhoudelijk besproken. Maar volgens een korte verklaring van Astrid Holleeder wordt erop gezegd dat Soerel ,,de pot met geld” beheerde en dat huurmoordenaar Jesse R. ,,nog niet volledig is betaald”. De opname bevestigt in de ogen van Astrid Holleeder ,,dat wel degelijk sprake was van samenwerking”. Volgens haar liegt haar broer als hij zegt dat hij niet bij een groep hoorde.

Astrid Holleeder beschikte al langer over de opnames, maar bracht ze niet in omwille van haar veiligheid, zei ze. ,,Er worden nogal wat namen in genoemd en ik had geen zin mij nog meer op mijn nek te halen. Ik heb Wim de kans gegeven de waarheid te spreken of op z’n minst te zwijgen. Maar dat doet hij niet. Hij liegt alles aan elkaar. Dus ik heb de gok genomen.”

Voor de rechtbank stelde ze dat liegen ,,de hoofdnatuur” is van haar broer. ,,Hij beschuldigt mij ervan spelletjes te spelen, door steeds met nieuwe bandjes te komen. Maar ik speel geen spelletjes. Ik probeer veilig te zijn, jarenlang zonder justitie. Ik probeer ook het goede te doen.”

Ze onderstreepte de geluidsopnamen niet te hebben ingebracht als bewijs. ,,Mijn verklaringen zijn het bewijs. De bandjes zijn de ondersteuning. Mijn broer is een charismatische man, met veel overtuigingskracht. Daar moet je wel wat tegenover stellen. Ik heb gedaan wat ik kon en hoop dat het genoeg is.”

Haar verhoor duurt de hele ochtend. In de middag staat het verhoor van Holleeders andere zus Sonja gepland.