OM eist cel Syriërs om bijdrage terrorisme

Tegen twee Syrische vluchtelingen heeft de officier van justitie van het Landelijk Parket vrijdag straffen van negen en zes jaar geëist. De twee worden ervan verdacht in Syrië actief te zijn geweest voor terroristische organisaties als Jabath al-Nusra en Islamitische Staat (IS). Het OM verdenkt ze ook van het smokkelen van ten minste één andere Syriër naar Nederland. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee zich in Nederland met terroristische activiteiten hebben beziggehouden.

De twee waren in 2015 naar Nederland gekomen. In 2017 meldt de AIVD over de sympathieën van de twee. Ook zou de oudste, een nu 27-jarige man, een hennepkwekerij hebben in zijn huis in Oosterhout. Die wordt daadwerkelijk aangetroffen. In zijn telefoon worden vervolgens chatberichten en foto’s gevonden die erop duiden dat hij betrokken zou zijn geweest bij terrorisme in Syrië, stelt het OM. De man zou sluipschutter zijn geweest en zeker veertien mensen gedood hebben. Ook in de telefoon van de andere man worden dergelijke berichten gevonden.

De twee worden opnieuw aangehouden, vlak nadat ze behulpzaam zijn geweest bij het naar Nederland halen van een andere Syriër.

De uitspraak is op 7 december.