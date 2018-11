Onderzoek huis schietpartij Enschede afgerond

De politie heeft vrijdag het onderzoek in het pand in Enschede afgerond, waar vorige week dinsdag vier dode mannen werden gevonden. Tachtig rechercheurs onderzoeken de schietpartij waardoor de vier de dood vonden.

Aandacht in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht heeft inmiddels vijftien tips opgeleverd, die worden onderzocht. De politie heeft echter nog steeds veel vragen over wat het viertal deed in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat en waarom ze zijn doodgeschoten. De politie vraagt getuigen die bijzonderheden hebben gezien of meer weten over de mogelijke aanleiding van dit misdrijf en die zich nog niet hebben gemeld ,,met klem dit wel te doen”.

Na de fatale schietpartij maakte de politie bekend dat twee van de vier dode mannen eerder waren opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

In de zaak werden, afzonderlijk van elkaar, twee mannen opgepakt maar zij werden weer vrijgelaten omdat ze niets met de zaak te maken bleken te hebben.