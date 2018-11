Onderzoek naar aangetast bodemleven Waddenzee

Onder meer dankzij een investering van 17 miljoen euro door het Waddenfonds kan binnenkort onderzoek beginnen naar het ,,ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee”, maakte de organisatie bekend. Met het beschikbare budget van in totaal 30 miljoen euro worden nog eens vijf andere onderzoeksprojecten gestart in het gebied.

De bodemstudie wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten. ,,Door onder andere milieuvervuiling en bodem-beroerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee aangetast. Het onderzoek moet aantonen hoe er op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee. Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en foerageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden”, meldt het Waddenfonds.

In een van de andere onderzoeken vindt een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater. Bij deze proef voor de kust van Texel krijgen honderd huishoudens groene stroom geleverd. Als dat goed verloopt, wordt gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie.

Ook wordt er een project gestart om de stand van belangrijke vissoorten in de Waddenzee en het Lauwersmeer te herstellen. Het gaat onder meer om de driedoornige stekelbaars, houting, zeeforel en paling. Zo wordt de vistrek tussen de Waddenzee en de beken in Drenthe gestimuleerd. Deze fungeren als belangrijke opgroei- en paaiplekken voor vissen van het wad.

,,Wat vooral opvalt is het innovatieve karakter van de projecten en de samenwerking die partijen zoeken om plannen te realiseren’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied.’’