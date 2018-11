Ontruiming om brand in Wormerveer

Vanwege een grote brand die vrijdagavond al enige tijd woedt in een woonhuis in Wormerveer, moeten nu mensen in de omgeving hun huizen uit.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat mensen ramen en deuren gesloten moeten houden tegen de rook die vrijkomt. Als ze ondanks dat last houden van de rook doen ze er goed aan naar familie of vrienden te gaan of naar een nabijgelegen buurtcentrum. Daar zijn ook vrijwilligers van het Rode Kruis om die mensen op te vangen.

De brand brak aan het einde van de middag uit in een woning aan de Zaanweg. De brandweer bestrijdt de brand met veel materieel en mankracht. Volgens een woordvoerder is de brand om even na 22.00 uur ,,uitslaand” en gaat het blussen nog uren door.

Twee bewoners van de Tuinstraat die klachten hadden van de rook, zijn naar het ziekenhuis gebracht.