Oppositie kraakt Preventieakkoord

De oppositie in Den Haag reageert kritisch op het Nationaal Preventieakkoord dat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vrijdag heeft gepresenteerd. De linkse partijen vinden het akkoord te vrijblijvend. De PVV vindt dat er beslissingen voor mensen worden genomen, zonder hen daarbij te betrekken.

Volgens Lilianne Ploumen (PvdA) is het een ,,akkoord waarbij de voedingsindustrie en alcoholproducenten in hun handjes wrijven”. Ze vindt de gemaakte afspraken te ,,vrijblijvend”.

Ook GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema vindt de afspraken over problematisch alcoholgebruik en overgewicht ,,halfbakken” en wijt dat aan het feit dat de industrie ook om de tafel zat. Over de rooktafel is hij positiever. ,,Daar mocht de tabakslobby niet aan tafel en je ziet meteen dat het helpt.”

Fleur Agema (PVV) heeft geen goed woord over voor het plan. ,,Het is totale gekte!”, twittert zij. ,,Dit akkoord gaat over roken, drinken en obesitas, maar de mensen die roken, drinken en te dik zijn, zijn niet betrokken. Het is óver hen, zónder hen!”