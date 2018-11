‘Preventieakkoord slecht voor cohesie in wijk’

De brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel NSO en aangesloten samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers maken zich ,,grote zorgen” over de positie van ruim 1500 ondernemers en zelfs over de cohesie in de wijken.

,,Voor alle tabaksspeciaalzaken gaat een uitstal- en reclameverbod gelden met uitzondering van een handjevol ‘superspeciaalzaken’. Tabakswinkeliers worden geconfronteerd met een bedreiging van hun bestaansrecht en dat tast de sociale cohesie in de wijk en de buurtfunctie van deze winkels aan.”

,,De buurtbewoners zijn het kind van de rekening. Die gaan diensten als post, ING service, stomerij, cadeaukaarten, kranten en tijdschriften missen”, aldus NSO-voorzitter Jos Zuijdwijk.

De organisatie wijst erop dat ,,de tabaksspeciaalzaak het verkooppunt bij uitstek is om de volwassen roker te informeren over minder schadelijke alternatieven voor sigaretten en rooktabak.”