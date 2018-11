Afschaffing dividendtaks voorwaarde Unilever

Unilever had voor het vestigen van zijn hoofdkantoor in Rotterdam als eis dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft. Dat zegt Unilever-topman Paul Polman in een interview in het AD. Als de belasting niet werd afgeschaft had Unilever sowieso niet verhuisd.

,,We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: Als je ooit wilt dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting”, aldus de topman die stelt dat Unilever daar al meer dan tien jaar voor pleit.

Vorige maand zette het kabinet een streep onder het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Dat gebeurde nadat het Brits-Nederlandse concern op last van zijn Britse aandeelhouders besloot het hoofdkantoor niet naar Rotterdam te verhuizen. Volgens premier Mark Rutte was daarmee ,,een belangrijke testcase” voor de maatregel niet goed gegaan. De premier stelde eerder dat de afschaffing van de dividendbelasting niet alleen om Unilever draaide.