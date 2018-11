Een appartementencomplex in Lelystad Haven is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd vanwege een brand. De brand woedde in een sportschool op de begane grond van de flat aan de Ringdijk en is inmiddels onder controle.

Bewoners zijn door de brandweer uit het gebouw en vanaf het balkon gehaald. Ze zijn opgevangen in een nabijgelegen buurthuis. Vier mensen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.