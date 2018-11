Black Friday: meer gekocht met pin en iDEAL

Het uit Amerika overgewaaide fenomeen Black Friday lijkt ook in Nederland steeds meer consumenten tot aankopen te verleiden. Het aantal pinbetalingen lag in elk geval een stuk hoger dan vorig jaar op de vrijdag die door winkels wordt gepromoot als koopjesdag. In totaal waren de pinbetalingen goed voor zo’n 475 miljoen euro aan omzet, 12 procent meer dan de 424 miljoen van vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Betaalvereniging Nederland.

In totaal werd 19 miljoen keer met de pinpas afgerekend, 21 procent vaker dan op de ‘zwarte vrijdag’ in 2017. Via het online betaalplatform iDEAL werden 3,5 miljoen betalingen verricht, bijna de helft meer dan vorig jaar. De omzet online bedroeg 275,5 miljoen euro en dat is volgens de Betaalvereniging, waarbij alle grote banken zijn aangesloten, een dagrecord. Vorig jaar waren iDEAL-betalingen goed voor 207 miljoen euro omzet.

Het record voor pinbetalingen werd vorig jaar net voor kerst gevestigd, op 23 december. Toen werd op deze manier 521 miljoen euro omgezet.

Betaalvereniging Nederland baseert zich op cijfers van één grote transactieverwerker, equensWorldline. Op basis daarvan is een inschatting voor het hele land gemaakt. Cash- en creditcardbetalingen zijn buiten beschouwing gebleven.