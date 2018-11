Chris Verlaan winnaar Cameretten Festival

Cabaretier Chris Verlaan is de winnaar van het Rotterdamse Cameretten Festival. Zowel de jury als het publiek vond hem zaterdagavond in het nieuwe Luxor Theater de beste van drie finalisten. De jury prijst de manier waarop Verlaan zijn autisme heeft verwerkt in zijn show Man in de Maak.

De voorstelling ,,heeft een grote grapdichtheid en hij wisselt mooi af tussen verhaal en liedjes. Er zitten in het programma veel slimme vondsten en woordgrapjes”, aldus het juryrapport.

Cameretten beleefde dit jaar zijn 53e editie. Verlaan en zijn medefinalisten Hassan el Rahaui en het duo Waterkonijnen gaan de komende maanden op tournee door Nederland. Ze spelen in meer dan 60 theaters en op drie poppodia.

Diverse grootheden uit het Nederlandse cabaret wonnen ooit Cameretten, zoals Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts, Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemondt, Daniel Arends en Patrick Laureij.