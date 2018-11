CU dringt aan op uitzetstop ‘geworteld’ kind

De Tweede Kamerleden van de ChristenUnie moeten alles in het werk stellen om gedaan te krijgen dat uitgeprocedeerde kinderen die in Nederland zijn opgegroeid voorlopig mogen blijven. Die opdracht hebben de leden van de kleinste regeringspartij hun bijna unaniem meegegeven.

De initiatiefnemers benadrukken dat ze de partijtop niet vragen de afspraken met de coalitiepartners op te blazen. Die afspraken laten geen ruimte voor een uitzetstop voor zogenoemde ‘gewortelde’ kinderen, gaf Kamerlid Joël Voordewind eerder te kennen.

De leden willen niettemin dat Voordewind en zijn collega’s een moratorium gaan bepleiten bij verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers en bij de coalitiepartners. Ze willen de uitzettingen in ieder geval stilleggen tot Harbers’ onderzoek, dat moet uitwijzen of het kinderpardon wel goed werkt, klaar is.