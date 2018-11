CU-leider: poldermodel in de waagschaal

Het poldermodel wankelt, constateert ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Hij waarschuwt werkgevers en werknemers, die dinsdag na jarenlange onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel onverrichter zake uiteengingen, dat ze geen ,,verantwoordelijkheidsvakantie” mogen nemen.

Bij het gestrande pensioenoverleg stond volgens de leider van de kleinste regeringspartij niet alleen een nieuw pensioenstelsel op het spel, maar ook ,,de polder zelf”. Dat model, waarbij vakbonden, werkgevers en overheid steeds overeenstemming zoeken, vergt ,,mannen en vrouwen die de moed hebben om het hoogst haalbare wél te bereiken in plaats van ‘nee’ te zeggen en weg te lopen.”

Het poldermodel blijft van levensbelang, anders ,,dreigt er iets heel erg mis te gaan”, waarschuwde Segers op het congres van zijn partij in Zwolle. Hij vreest een samenleving van ,,polarisatie, met kampen die elkaar naar het leven staan”.

De ChristenUnie-leider verdedigt de compromissen die zijn partij heeft gesloten met coalitiepartners VVD, CDA en D66, maar belooft het daar niet bij te laten zitten. Het kabinet mag dan bijvoorbeeld vasthouden aan het leenstelsel voor studenten, als er eenmaal nieuwe verkiezingen zijn is er een nieuwe kans om dat van tafel te krijgen. De voorbereidingen zijn al begonnen, verzekert Segers.

De Tweede Kamerleden van de CU blijven ook ,,doen wat we kunnen” om af te komen van de strenge voorwaarden aan het kinderpardon, de pijnlijkste graat in de keel van veel partijgenoten, zegt Segers. Hij nam een voorschot op een voorstel van een grote groep prominente leden, die willen dat er voorlopig geen uitgeprocedeerde kinderen worden uitgezet die al jaren in Nederland zijn. Die uitzetstop zou moeten gelden totdat het onderzoek van de staatssecretaris klaar is dat moet uitwijzen of de procedure voor deze kinderen beter kan.