Don’t Be a Dick About It wint publieksprijs

Op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) is Don’t Be a Dick About It uitgeroepen tot winnaar van de publieksprijs. Regisseur Benjamin Mullinkosson ontving de prijs uit handen van presentatrice Nadia Moussaid tijdens de uitzending Best of IDFA van VPRO-tv op NPO2.

De documentaire draait om twee roodharige broertjes die opgroeien bij hun ouders. De twee hoofdrolspelers, Peter en Matthew, zijn de neefjes van Mullinkosson. De Amerikaanse regisseur wint een bedrag van 5000 euro.

Er deden dit jaar 194 films mee aan de publieksprijs. In totaal hebben er 33.156 mensen gestemd. Het documentairefestival loopt nog tot zondag.