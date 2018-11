Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018: Friesland op z’n mooist

2018 is het absolute kroonjaar voor Leeuwarden en Friesland als Culturele Hoofdstad van Europa; een titel die de provincie zowel in binnen- als buitenland op de kaart heeft gezet. Met programma’s als De Reuzen van Royal de Luxe, de 11 Fonteinen en de Escher tentoonstelling in het Fries Museum verwacht de provincie 4 miljoen bezoeken aan culturele events te hebben gehaald. Creatief producent Meinke Noordam van organisatie Leeuwarden-Fryslân 2018 blikt terug en vooruit.

Leeuwarden won de titel in 2013. Daarna is er vijf jaar lang keihard samengewerkt aan een cultureel programma dat zowel past bij de stad als de provincie, waarvan we ook de komende jaren kunnen genieten. “Via een cultureel programma hebben we actuele maatschappelijke thema’s aangeraakt, zoals klimaat, diversiteit en inclusie. We hebben samengewerkt met nationale en internationale organisaties en naast het hoofdprogramma waren er honderden projecten in het open programma; in vele kleine dorpjes van Friesland, in verschillende wijken in Leeuwarden en vanuit speciale plekken, zoals een voorstelling in de gevangenis.”

De Reuzen

De provincie heeft nog nooit zoveel media aandacht gehad, zowel lokaal als internationaal. Het hoogtepunt was de Opening met de koning en koningin, maar ook De Reuzen waren favoriet onder de bezoekers. “We ontvingen dat weekend ruim 430.000 bezoekers in Leeuwarden.” Afgelopen juni is Friesland door Lonely Planet tot nummer drie gekozen van de tien ‘Best in Europe’ plekken van 2018. “Het is voor het eerst dat een Nederlandse plek zo hoog scoort.”

Het jaar is bijna voorbij, maar de plannen voor de toekomst gaan door. “Het is een beweging die we willen voortzetten. Alles wat er is geïnvesteerd in kunst, cultuur, het opknappen van de stad, heeft zoveel opgeleverd. Daar gaan we mee door en ons slot programma heet niet voor niets de Re-Opening. Zo opent het Fries museum dit weekend de tentoonstelling ‘Rembrandt & Saskia’. Rembrandt zijn vrouw Saskia is geboren in Friesland. Haar vader is burgemeester van Leeuwarden geweest.”

Van Elfstedentocht naar Elffonteinentocht

Ook de 11 Fonteinen, gemaakt door 11 internationale topkunstenaars, blijven bestaan en vormen samen nieuw cultureel erfgoed. Friesland is bekend om haar Elfstedentocht, maar heeft nu haar eigen ‘Elffonteinentocht’. De elfde fontein wordt in 2019 in Dokkum geopend. Verschillende festivals zullen in het komende jaar weer georganiseerd worden, zoals Welcome to the Village. “Heel veel mensen hebben Leeuwarden en Friesland ontdekt, niet alleen om te zeilen en te wandelen, maar ook voor een cultureel weekend weg en voor nieuwe ideeën en perspectieven. 2018 is een basis voor de toekomst.”