In Jubbega (Friesland) is een man ernstig mishandeld. Volgens de politie is hij tijdens een ruzie met een voorwerp op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde op de Schoolweg. De politie onderzoekt wat er precies is voorgevallen. De plek van het misdrijf is afgezet. Er is nog geen verdachte aangehouden.