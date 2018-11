Onbetaalde boete leidt politie naar GHB-lab

De aanhouding van een 45-jarige automobilist die nog een boete moest betalen heeft de politie naar een GHB-laboratorium in Sprang-Capelle (Noord-Brabant) geleid. In de woning met het drugslaboratorium vonden agenten onder meer circa honderd xtc-pillen, ongeveer 20 liter grondstoffen om GHB te maken en een tas met illegale medicijnen.

Ook in de auto van de in Waalwijk ingerekende man vond de politie GHB. Voor hij werd aangehouden, gooide de man iets uit zijn auto. Agenten troffen in de berm een zak met vermoedelijk amfetamine en zakjes cocaïne.