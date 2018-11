Studentenmars tegen oplopende studiekosten

Ongeveer vijfhonderd studenten hebben zaterdag in Den Haag gedemonstreerd tegen met name de oplopende studiekosten. De opkomst was lager dan verwacht. Na deze protestmars naar het onderwijsministerie worden de acties volgend jaar opgevoerd, aldus Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

Studenten ,,moeten zich diep in de schulden steken om te kunnen studeren, aan hen beloofde investeringen in het onderwijs worden niet nagekomen en nu gaat ook nog de rente op de studielening omhoog”, stelt de LSVb.

De demonstratie in Den Haag organiseerde de LSVb met onder meer scholierenorganisatie LAKS en belangenbehartiger voor mbo-studenten JOB. De deelnemers hadden onder meer spandoeken bij zich met teksten als ‘Weg met het schuldenstelsel’ en ‘Diploma halen? Tot je pensioen afbetalen!’