Max & Anne dertiende op Junior Songfestival

De Nederlandse Max & Anne hebben op het Junior Eurovisie Songfestival de dertiende plek gehaald. Ze brachten hun nummer ‘Samen’.

Het duo Max & Anne won in september de nationale finale van het Junior Songfestival. Daarna hadden ze twee maanden de tijd om zich voor te bereiden op de internationale finale in Minsk, in Wit-Rusland.

Van de kijkers kregen de twee bij de online stemming de zesde plek. De Europese vakjury’s gaven ze 23 punten en daarmee eindigden ze uiteindelijk op de dertiende plaats.

Polen won deze zestiende editie van het Junior Eurovisie Songfestival, met het nummer ‘Anyone I Want To Be’.