Snelweg A7 bij Sappemeer (Groningen) is zondag in één richting afgesloten wegens een brandende bus. De afsluiting geldt voor verkeer uit Duitsland naar Groningen en duurt tot het begin van de avond, aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Alle passagiers zijn uit de brandende touringcar. Voor hen is vervangend vervoer geregeld. De brand brak uit in het achterste gedeelte van de bus. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.