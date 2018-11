In Venlo is een grote brand uitgebroken in een bedrijf aan de Voltastraat. Volgens de brandweer gaat het om een dakwerkbedrijf dat onder meer dakkapellen levert.

Het pand bevindt zich in het noordwesten van Venlo. De rook trekt richting de wijk Klingerberg. De brandweer meet in de omgeving of er verhoogde concentraties schadelijke stoffen vrijkomen.