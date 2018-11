Kopstukken motorclub verdacht van liquidatie

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh, onder wie de 70-jarige Greg R., van betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Jaïr Wessels. Dat heeft het OM bekendgemaakt. Woensdag vond een grootscheepse politieactie plaats tegen Caloh Wagoh. Volgens het OM vormt de club een gewelddadige criminele groepering.

Wessels (30) werd op 7 juli vorig jaar doodgeschoten op een parkeerplaats bij het station in Breukelen. Wessels was geen onbekende in het criminele circuit. Naar verluidt had de Amsterdammer een partij drugs gestolen. Maandag werd ook bekend dat het OM een kroongetuige heeft in het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak. Drie verdachten staan vanaf dinsdag voor deze liquidatie terecht.

Greg R. geldt als een ‘godfather’ in het criminele milieu. Zijn zoon Jesse kreeg in het liquidatieproces Passage levenslang opgelegd, omdat hij als schutter bij meerdere liquidaties betrokken was.

Het OM verdenkt Greg R., afkomstig uit Mijdrecht, en de 48-jarige verdachte uit Leiden behalve van betrokkenheid bij de liquidatie ook van lidmaatschap van een criminele organisatie. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van beide mannen maandag met veertien dagen verlengd. Omdat de verdachten in beperkingen zitten, kan het OM vooralsnog niet meer over de specifieke, individuele verdenkingen zeggen.