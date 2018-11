Kroongetuigedeal met verdachte liquidatie

Het Openbaar Ministerie heeft een kroongetuigedeal gesloten met een van de verdachten die terechtstaan voor de liquidatie van Jaïr Wessels in Breukelen vorig jaar. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de drie verdachten begint dinsdag en duurt drie dagen. ,,Over de inhoud van deze deal en van de verklaringen van de kroongetuige worden op dit moment geen mededelingen gedaan”, laat het OM weten.

,,Een van hen heeft zich bereid verklaard om in ruil voor strafvermindering en bescherming openheid van zaken te geven.” Wat voor consequenties dit heeft voor de zaak, zal dinsdag worden besproken in de rechtbank op Schiphol. ,,De verklaringen die de kroongetuige heeft afgelegd, moeten nu verder worden onderzocht”, aldus het OM.

De zaak tegen Howard K., Johannes de G. en Patrick S. staat gepland voor dinsdag, woensdag en volgende week dinsdag.

De 30-jarige Wessels werd op 7 juli 2017 met een automatisch wapen neergeschoten op het parkeerterrein bij station Breukelen. Hij overleed de volgende dag. Wessels was geen onbekende in het criminele circuit. Het zou om een afrekening daarin gaan. Naar verluidt had de Amsterdammer een partij drugs gestolen.