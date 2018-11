Politie gaat niet opnieuw zoeken naar Dost

De politie in Drenthe gaat niet opnieuw zoeken naar het lichaam van Willeke Dost die in 1992 verdween in het dorpje Koekange. De politie heeft medio november op aanwijzingen van twee burgers gezocht in een weiland bij de boerderij waar het meisje destijds woonde, maar niets gevonden. ,,We hebben geen nieuwe aanwijzingen”, zei een woordvoerster maandag.

De twee mannen die het initiatief hadden genomen voor de zoektocht, lieten maandag weten medio december opnieuw te willen zoeken. ,,We doen een dringend beroep op de mannen om nog eens goed na te denken over hun plannen en niet te gaan zoeken” aldus de politiewoordvoerster.

Jan Huzen, is een van de mannen die 15 december opnieuw het hele weiland af wil gaan zoeken, met prikstokken. Hij vermoedt dat daar de stoffelijke resten van Dost liggen. De laatste graafactie van de politie stelde volgens hem niet veel voor. ,,Dat was een beetje voor de bühne. Wij willen wel dat er serieus wordt gegraven, er is toen niet heel diep gezocht.”