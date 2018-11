Theu Boermans maakt nieuwe speelfilm

Theater- en tv-regisseur Theu Boermans werkt aan een nieuwe speelfilm. Het wordt zijn eerste bioscoopfilm in een kwart eeuw. In 1994 maakte Boermans 1000 Rosen, een film die drie Gouden Kalveren won. Sindsdien regisseerde hij vooral theatervoorstellingen, zoals de uiterst succesvolle musical Soldaat van Oranje en tv-series als De Partizanen en De Prooi.

Het is de bedoeling dat Boermans volgend jaar het project Zee van Tijd gaat draaien, meldde producent Maarten Swart van Kaap Holland Film maandag. Het drama is op waarheid gebaseerd en gaat over twee jonge mensen in de jaren zeventig, vol dromen en idealen, die samen een grote liefde beleven. Een noodlottig ongeval op zee drijft hen echter uit elkaar. Zesendertig jaar later staan ze opnieuw tegenover elkaar.

Boermans zoekt momenteel locaties om de film te draaien in Nederland, Belgiƫ en op de Azoren. Acteurs zijn nog niet bekend. KRO-NCRV is aan het project verbonden als omroep.