Twee mannen vast voor viervoudige moord

De politie heeft maandag twee mannen aangehouden in verband met de viervoudige moord in Enschede. Ze zijn 32 en 57 jaar en komen uit Hengelo. De arrestanten worden ook verdacht van een zwaar geweldsincident, in Hengelo op 7 november.

De vier doden werden op dinsdag 13 november gevonden in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Bij het zware geweldsincident van 7 november werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen.

In het kader van beide misdrijven zijn momenteel doorzoekingen gaande in een aantal panden in Twente. In welke panden en in welke plaatsen zegt de politie niet.