Voorzitter VMBO Maastricht stapt alsnog op

André Postema stapt op als voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Hij legt op verzoek van de raad van toezicht per direct zijn functie neer. Postema’s positie stond al langer onder druk na het debacle bij het VMBO in Maastricht, waar van alles misging in de aanloop naar het eindexamen.

Ook voorzitter Jan Schrijen van de raad van toezicht stapt per direct op. Nico de Vrede, interim-lid van het college van bestuur, zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen.

,,Met hun terugtreden willen André Postema en de voorzitter van de raad van toezicht rekenschap geven van hetgeen bij VMBO Maastricht is misgegaan”, staat in een verklaring van LVO. ,,Het bevoegd gezag van LVO draagt en voelt hiervoor verantwoordelijkheid.”

De Onderwijsinspectie heeft na de problemen bij VMBO Maastricht ook onderzoek gedaan bij andere scholen die vallen onder de stichting LVO. Zowel bij VMBO Maastricht als bij andere scholen werden ,,tekortkomingen” geconstateerd, aldus LVO. Die moeten komend jaar worden hersteld.

,,Naar aanleiding van het onderzoek naar het bestuurlijk handelen stelt de inspectie vast dat het bestuur niet op tijd heeft bijgestuurd en niet heeft kunnen voorkomen dat de problemen ontstonden.” De onderzoeken worden overigens op 14 december pas openbaar.

Nu al zegt het bestuur ,,grote moeite” te hebben met de opzet van de onderzoeken door de inspectie en de manier waarop de conclusies tot stand zijn gekomen.

De inspectie keurde in juni de eindexamens van 353 leerlingen af. Dat kwam omdat de school fouten had gemaakt bij het afnemen van examenonderdelen. De leerlingen moesten de afgelopen maanden zogenoemde hersteltoetsen doen. De meesten zijn inmiddels geslaagd en bezig met een vervolgopleiding.