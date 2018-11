Coalitie sluit rijen over laatste woord Harbers

De VVD heeft zich toch aangesloten bij een voorstel van de coalitiegenoten over het laatste woord dat de staatssecretaris van Justitie heeft over de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is opmerkelijk, omdat de liberalen die zogeheten discretionaire bevoegdheid juist wilden afschaffen. Tot verontwaardiging van regeringspartners CDA, D66 en ChristenUnie.

De vier regeringspartijen vinden elkaar in een pleidooi voor onafhankelijk onderzoek naar de omgang met schrijnende gevallen. Dat zou moeten uitwijzen hoe de Immigratie- en Naturalisatiedienst en uiteindelijk de rechter al eerder kunnen ingrijpen als de regels onredelijk uitpakken. Dan komt dat niet meer op staatssecretaris Mark Harbers (VVD) neer en hoeft hij zich ook niet te verdedigen tegen het verwijt van willekeur.

Maar het voorstel van CDA, D66 en CU bevat ook de vaststelling dat de discretionaire bevoegdheid moet blijven. De VVD stemde daarmee in, al zegt de partij ,,die constatering niet te delen”.