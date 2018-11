Eis 12 jaar en tbs voor gewelddadige overval

Tegen twee mannen van 25 en 22 uit Breda en Vlissingen is dinsdag in de rechtbank in Breda twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Ze bekenden een gewelddadige woningoverval te hebben gepleegd in het Brabantse Ulvenhout.

De twee leerden elkaar kennen in de Bredase jeugd-tbs-kliniek Den Hey-Acker. Tijdens het proefverlof van de oudste op 18 juni vorig jaar gingen ze gewapend met een honkbalknuppel een woning in. Daar sloegen ze de man des huizes de schedel in. Die bleef liggen in een grote plas bloed. Hij liep zwaar hersenletsel op en kan niet meer werken.

Andere gezinsleden werden zwaar toegetakeld en gekneveld met tiewraps. Daarna wachtten de overvallers nog drie kwartier op andere gezinsleden. Ook die werden met de knuppel geslagen, voor de mannen er vandoor gingen met ongeveer 1000 euro en de auto van de familie.

Volgens de officier van justitie was er sprake van een gekwalificeerde poging doodslag. Het maakte voor haar juridisch niet uit wie sloeg. Beide mannen marginaliseerden hun rol.