Jaar cel en tbs voor aanval op dominee

Voor poging tot doodslag op dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy (Gelderland) is de 51-jarige pianostemmer Wijnand B. dinsdag veroordeeld tot een jaar celstraf en tbs. Voor poging tot moord was tegen de verdachte uit Tricht acht jaar cel en tbs geëist.

De predikante werd een jaar geleden in haar kerk neergeslagen met een stalen voorwerp. Ze raakte daardoor ernstig gewond en blijvend gehandicapt. Door een gedeeltelijke verlamming is ze aangewezen op een rolstoel. Ze kan haar werk niet meer uitoefenen.

De straf valt lager uit omdat er volgens de rechtbank in Arnhem geen bewijs is voor poging tot moord en vanwege de slechte gezondheidstoestand van de verdachte. Wijnand B. kreeg na de aanval op de dominee een hartstilstand en raakte enige tijd in coma. Aan de hartstilstand heeft hij ernstig hersenletsel overgehouden.

Volgens de rechter staat vast dat de pianostemmer het hoofdletsel heeft toegebracht. Hij had die ochtend een afspraak in de kerk en zijn bus werd er gezien. Op zijn jas werd DNA van het slachtoffer aangetroffen.

De aanklager meende poging tot moord te kunnen bewijzen omdat de verdachte voorafgaand op internet zocht naar bijvoorbeeld moord met hamer. Toch gaat de rechtbank er niet vanuit dat hij die dag naar de kerk ging met het plan om de dominee te vermoorden. Volgens de rechter zijn er ook aanwijzingen dat hij handelde in een opwelling.

Wijnand B. heeft de aanval altijd ontkend. De rechtbank denkt dat de verdachte niet kan geloven dat hij het heeft gedaan. De opgelegde celstraf heeft de pianostemmer bijna helemaal uitgezeten in voorarrest. Aan de dominee moet hij een schadevergoeding betalen van bijna 295.000 euro.