Kamer: heroverweeg stijgingstempo AOW-leeftijd

Het kabinet moet onderzoeken of de AOW-leeftijd minder snel moet stijgen dan de levensverwachting. Er is afgesproken dat die vanaf 2022 gelijk zouden opgaan, maar dat vindt het leeuwendeel van de Tweede Kamer niet langer een goed idee.

Coalitiepartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP vragen de regering te onderzoeken hoe oud Nederlanders in de toekomst worden en wanneer zij dan met pensioen zouden moeten kunnen. Ze willen weten of de pensioenleeftijd bijvoorbeeld een half of driekwart jaar zou kunnen stijgen per gewonnen levensjaar en wat dat zou kosten.

De koppeling tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd was een belangrijk struikelblok in het vastgelopen overleg tussen werkgevers, werknemers en het kabinet over een nieuw pensioenstelsel. Volgens premier Mark Rutte wilden de vakbonden de garantie dat die koppeling echt zou worden losgelaten.