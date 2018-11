Koerier vervoert voor miljoenen aan xtc

Een koerier uit Groninger wordt verdacht van het rondrijden met 93 kilo xtc-pillen. De man (32) werd in juli vorig jaar tijdens een verkeerscontrole op de A28 bij Assen betrapt.

De honderdduizenden pillen hebben volgens justitie een straatwaarde van miljoenen euro’s. Advocaat Jan Vlug zegt dat zijn cliĆ«nt niet wist dat er xtc in zijn bestelbus lag. ,,Hij vervoerde gewoon een pakket van A naar B. Wat erin zat wist hij niet.” Waar hij de lading had opgehaald en naartoe bracht, wil Vlug niet zeggen. De officier van justitie zegt dat de Groninger op weg was naar een filiaal van McDonalds. Welke is niet duidelijk.

De man zou dinsdag terechtstaan bij de rechtbank in Assen, maar de zaak werd uitgesteld omdat het OM de dagvaarding te laat had verstuurd. Dat gebeurde in september ook al. Het is nog niet bekend wanneer de zaak nu wordt behandeld.