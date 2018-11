ME-patiënt wil meer serieuze aandacht

ME-patiënten voelen zich nog steeds niet door iedereen even serieus genomen, met name ook niet door uitkeringsinstantie UWV. Patiëntenorganisaties boden dinsdag onderzoeksresultaten aan aan de Tweede Kamer en drongen aan op ,,een betrouwbare beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van mensen met ME, zodat zij de uitkering krijgen waar zij recht op hebben”.

ME/CVS, ook bekend als het chronisch vermoeidheidssyndroom, is volgens de Gezondheidsraad een ,,ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt”. De raad schreef dat in maart in een advies aan de Kamer.

Het eigen onderzoek van de organisaties van patiënten zou uitwijzen dat verzekeringsartsen van het UWV ,,regelmatig menen dat zij niet ziek zijn, of dat hun klachten zijn veroorzaakt door verkeerde gedachten of gebrek aan beweging”. Van 382 ME-patiënten die een vragenlijst hebben ingevuld vindt 81 procent dat het UWV niet volledig rekening heeft gehouden met de beperkingen. ,,Verzekeringsartsen schatten het aantal uren dat patiënten kunnen werken ook veel hoger in.”