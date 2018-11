Museum Het Valkhof ziet ‘de weg omhoog’

Museum het Valkhof in Nijmegen ziet de toekomst weer wat zonniger in. Het museum heeft enkele jaren in grote organisatorische en financiële moeilijkheden verkeerd, maar denkt nu ,,de weg omhoog” weer gevonden te hebben.

Dat heeft directeur Hedwig Saam dinsdag gezegd, nadat de gemeente Nijmegen dezelfde dag besloot om het museum ruim 2,2 miljoen euro subsidie voor 2019 te geven. De provincie Gelderland heeft 1,5 miljoen euro aan subsidie op de begroting voor volgend jaar staan. Vorig jaar legden beide subsidiegevers het museum nog aan banden, omdat de organisatie dreigde om te vallen.

De miljoenensubsidie is volgens Saam voldoende om het museum in 2019 open te houden. Maar er is nog wel een eenmalig bedrag van tussen de 2,7 en 6 miljoen euro nodig om achterstallig onderhoud in het twintig jaar oude gebouw aan te pakken. Saam zegt dat alle partijen doordrongen zijn van de urgentie van het groot onderhoud. Het museum komt in het voorjaar van 2019 met een plan van aanpak.