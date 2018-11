NAM verwacht rellen na dodelijke aardbeving

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is voorbereid op rellen en andere ongeregeldheden die kunnen uitbreken na een zware aardbeving met veel slachtoffers en schade. Dat blijkt uit een intern crisisplan dat is verspreid door onder meer klimaat-actiegroep Code Rood. In het plan staat dat gaslocaties en directieleden dan moeten worden beveiligd en dat rekening dient te worden gehouden met een ,,schokgolf aan emoties”.

Het NAM Crisis Management Plan, opgesteld in het Nederlands en Engels, lekte uit via Code Rood en de regionale omroep RTV Noord. Bij slachtoffers en veel schade moet volgens de NAM rekening worden gehouden met grote verontwaardiging en rellen. Mogelijk worden medewerkers bedreigd en installaties gesaboteerd.

,,Het crisisplan maakt onderdeel uit van een organisatie die zo goed mogelijk voorbereid is op een calamiteit of crisis. Het is pas nieuws als het er niet zou liggen”, zegt een NAM-woordvoerder. ,,Het crisisplan is van januari 2017 en inmiddels geactualiseerd met bijvoorbeeld de naam van de nieuwe minister.” Dat gebeurt volgens de NAM met enige regelmaat.