Nieuwe wet voor zzp’er nog een jaar later

De nieuwe wet die een fatsoenlijke verhouding tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers moet verzekeren, laat minstens een jaar langer op zich wachten. Zelfstandigen en opdrachtgevers, die slecht uit de voeten kunnen met de huidige wet, moeten tot 2021 geduld oefenen.

Minister Wouter Koolmees wilde zzp’ers beschermen die eigenlijk recht hebben op een vast salaris of zelfs worden uitgebuit. Maar zijn plannen staan mogelijk op gespannen voet met Europese regels, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Met andere maatregelen boekt Koolmees wel vorderingen. Zo wordt met ingang van komend jaar voor een opdrachtgever en -nemer duidelijker of ze een zogeheten gezagsrelatie hebben. Dat betekent dat de opdrachtnemer niet zelfstandig is en de opdrachtgever hem in loondienst zou moeten nemen.

De huidige regels zijn zo onduidelijk dat ze opdrachtgevers huiverig maken om zzp’ers in de arm te nemen, klagen beide partijen. Zij zijn bang dat ze nietsvermoedend de regels overtreden en problemen krijgen met de fiscus.