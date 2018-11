De politie heeft een derde verdachte aangehouden wegens betrokkenheid bij de viervoudige moord die onlangs werd gepleegd in Enschede. Het gaat om een 30-jarige man, woonachtig in Twente. Hij is maandagavond laat aangehouden.

Maandag hield de politie al een 32-jarige man en een 57-jarige man aan.