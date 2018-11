Oefening met ‘bedreigend hoogwater’ rivieren

Zo’n driehonderd vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen op zaterdag 1 december een ,,bedreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren en op zee bij een westerstorm”, zo meldt de organisatie. Dijkwachten lopen die dag de dijken langs de grote rivieren na, in het gehele werkgebied van het waterschap van het Zuid-Hollandse dorpje Kinderdijk tot aan de Duitse grens.

Onderdeel van de oefening is een simulatie, waarbij de dijkwachters zogenaamd zaken aantreffen die de dijken kunnen verzwakken bij hoogwater. Het gaat dan bijvoorbeeld om drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. De schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen, aldus het waterschap.

Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren en nog eens ruim 500 kilometer zogenoemde polder- en zomerkades.