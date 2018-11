Storimans postuum onderscheiden in Georgië

Cameraman Stan Storimans is in Georgië postuum onderscheiden. Hij kreeg de Orde van de Eer vanwege zijn moed en zelfopoffering. Ambassadeur Konstantine Surguladze reikte dinsdag in Den Haag de onderscheiding uit aan Storimans kinderen Amber en Tim.

Storimans werd op 12 augustus 2008 in de Georgische stad Gori tijdens een Russische raketaanval dodelijk getroffen door granaatscherven. Hij was daar met RTL Nieuws-verslaggever Jeroen Akkermans om verslag te doen van de oorlog tussen Rusland en Georgië, die maar vijf dagen duurde. Behalve Storimans kwamen ook elf Georgische burgers om het leven.