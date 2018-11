‘Uitlating burgemeester Amsterdam ongepast’

Het standpunt van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over het niet controleren van het boerkaverbod is ongepast. Dat zei staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer nadat de VVD de kwestie had aangekaart. Hij verwacht dat Halsema haar uitlatingen herroept.

Het past niet bij het ambt van burgemeester om publiekelijk in deze voorbeeldfunctie aan te geven dat de wet niet voor iedereen zou gelden, aldus Knops. Hij wijst erop dat de uitlatingen van Halsema veel verontwaardiging hebben opgeroepen, en hij noemt dat begrijpelijk. ,,De wet geldt in heel Nederland, dus ook in Amsterdam.”

Volgens Knops, die sprak namens minister Kajsa Ollongren, heeft Halsema op meerdere gronden vanuit een verkeerde positie geredeneerd. ,,Het gaat om de naleving van de wet. Het is niet aan de burgemeester om daar een eigenstandige opvatting over te hebben, en zeker niet in deze fase waarin de wet nog moet worden ingevoerd.”

Knops noemde de uitspraak des te opmerkelijker omdat het juist om kleine aantallen vrouwen gaat die een boerka dragen. Halsema had verklaard het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet te zullen handhaven omdat ze aan andere zaken voorrang wil geven en het niet zo bij de stad vindt passen.

Premier Mark Rutte en minister Ollongren hadden al gezegd dat de naleving voor iedereen geldt.

De wet moet volgend jaar in werking treden. Knops noemde 1 juli als streefdatum.