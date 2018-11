Uitspraak in zaak aanval op dominee

De rechtbank in Arnhem doet dinsdag uitspraak in de zaak van de aanval op dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy (Gelderland). Tegen Wijnand B. is acht jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de aanklager is de 50-jarige pianostemmer uit Tricht schuldig aan poging tot moord.

Wassenaar werd vorig jaar november in haar kerk neergeslagen met een hamer. Ze raakte daardoor ernstig en blijvend gehandicapt. Op de fatale ochtend had ze een afspraak met B. om de kerkpiano te stemmen. Nadat ze was gevonden in een plas bloed vertelde de dominee dat ze uit het niets door de pianostemmer van achteren met een hamer op het hoofd was geslagen. Haar DNA werd gevonden op de kleding van de verdachte.

Kort na de aanval kreeg B. een hartstilstand. De pianostemmer werd gearresteerd nadat hij in het ziekenhuis was ontwaakt uit een coma. Aan de hartstilstand heeft hij ernstig hersenletsel overgehouden. Hij zegt dat hij zich niks kan herinneren van zijn vermeende betrokkenheid bij de aanval.

De predikante vertelde dat haar leven is ontwricht door de aanslag. Wraakgevoelens en agressie koestert ze echter niet. De dominee hoopt dat de man zijn daad erkent, berouw toont en verantwoordelijkheid neemt. ,,Dan is er zelfs ruimte voor vergeving.’’