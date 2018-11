VPS Hosting: je eigen virtuele private server in de cloud

Een server helemaal alleen van jou, hoe geweldig klinkt dat? Een VPS, oftewel een Virtual Private Server, levert je veel voordelen op. VPS geeft je alle vrijheid op technisch gebied. Daarnaast ervaar je met VPS maximale snelheid, gebruiksgemak en kwaliteit. Maar wat is VPS hosting precies en wat kun je ermee?

Wil je een website opzetten met een eigen domeinnaam? Dan heb je hosting nodig. Hosting is in feite het huren van een stukje opslag, rekenkracht en geheugen van een server. De webhost zorgt ervoor dat je website en e-mail blijven werken, door updates uit te voeren, de server te beveiligen en de server zo te configureren dat elke website snel draait. Goede hosting is heel belangrijk voor de optimale bereikbaarheid, gebruiksgemak en snelheid van jouw website.

Het eigen eilandje dat VPS heet

VPS staat voor Virtual Private Server. Wat houdt dat in? Het betekent dat je nog steeds één server met anderen deelt, maar dat die is opgedeeld in meerdere (op zichzelf staande) virtuele servers die onafhankelijk van elkaar werken. Wanneer je gebruik maakt van VPS zit je als het ware op je eigen eilandje. Door dit eigen eilandje heb je geen last van andere gebruikers en dus ook niet van andermans problemen. Met VPS hosting heb je dus het minste risico op storingen. Ook krijg je met VPS veel meer bandbreedte en schijfruimte voor je eigen website.

Waarom VPS hosting interessant is voor jou

Wat kun je precies met VPS en voor wie is VPS interessant? VPS kan erg aantrekkelijk zijn voor jouw website. Voornamelijk omdat VPS schaalbaar en aanpasbaar is naar je eigen wensen. VPS is vooral populair bij mensen die zelf veel aan ontwikkeling van websites doen. Denk hierbij aan middelgrote bedrijven, blogs met veel traffic (minimaal 10.000 bezoekers per maand) of sites die veel data, zoals plaatjes en video’s bevatten. Het kiezen voor een VPS is verstandig wanneer je website te groot is geworden voor een gewoon hostingpakket of als je specifieke wensen hebt voor de configuratie van de hosting. VPS kent veel vrijheid op technisch gebied. Een VPS is ook een goede keuze als je webdesigner bent en je klanten hosting wilt aanbieden onder je eigen naam.

Overstappen van “gewone” hosting naar VPS

Gaat het aantal bezoekers van jouw website richting de duizenden? Dan is het handig om over te stappen naar VPS. Met een VPS laat je je server eenvoudig mee groeien met de benodigde capaciteit, zonder dat herinstallatie op een grotere server nodig is. Handig, want je hebt snel extra capaciteit beschikbaar bij onverwachte groei. Daarnaast kun je met VPS de maximale prestatiekracht aanpassen. Je hebt de volledige vrijheid in het installeren van software en het beheren van andere technische instellingen. Denk aan het besturingssysteem van de server, het werkgeheugen, de opslag en het control panel.

De voordelen van Managed en Unmanaged VPS hosting

Ga je voor VPS hosting? Dan kies je voor de hoogste kwaliteit met optimale prestaties, stabiliteit en snelheid. Let er wel op dat je bij het afnemen van VPS hosting kunt kiezen uit Managed of Unmanaged. Kies je voor Unmanaged? Dan heb je echt technische kennis nodig. Het betekent dat je de server in eigen beheer krijgt, inclusief updates, back-ups, beveiliging en 24/7 monitoring.

Beschik je niet over technische kennis? Dan raden we je aan om voor VPS Managed te kiezen. Neem maar eens een kijkje op Yourhosting.nl. Yourhosting Managed VPS neemt al het onderhoud, de updates en de monitoring compleet uit handen. Zij onderhouden je VPS en lossen technische storingen op. Op verzoek installeren, onderhouden en monitoren ze maatwerk-applicaties voor je.

Benieuwd naar alle verschillen tussen Unmanaged VPS hosting en Managed VPS hosting? Hier staan ze overzichtelijk voor jou op een rijtje:

Unmanaged VPS

Iets hogere kosten dan shared hosting

VPS in eigen beheer

Technische kennis is noodzakelijk

Onafhankelijk en maximale stabiliteit

Volledige vrijheid op technisch gebied

Managed VPS