Waarschuwing voor piramidespel sociale media

De Kansspelautoriteit (Ksa) waarschuwt voor het spel ‘Geldbloem’. Mensen worden via sociale media zoals Snapchat, Instagram en Facebook uitgenodigd om mee te doen aan het spel, dat ,,alle kenmerken vertoont van een piramidespel”.

Het spel werkt zo dat mensen opgeroepen worden geld in te leggen. Door een bedrag te storten, bijvoorbeeld 100 euro, wordt de deelnemer een plaats beloofd ,,aan de buitenste rang” van een bloem. De bloem zou vier rangen hebben. Door meer deelnemers te werven, kun je opschuiven naar het binnenste van de bloem. Eenmaal daar aangekomen, zouden nieuwe deelnemers aan jou geld betalen via een ‘tikkie’.

Volgens de Wet op de kansspelen is een piramidespel een kansspel. Zonder vergunning is het in Nederland verboden een kansspel aan te bieden. Kenmerkend voor piramidespelen is dat het overgrote deel van deelnemers zijn geld kwijtraakt, doordat de vijver aan potentiƫle deelnemers opdroogt.