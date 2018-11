Wageningen Universiteit wil rol in wietproef

De landbouwuniversiteit Wageningen (WUR) wil betrokken worden bij het experiment met legale wietteelt. Dat zegt Eric Poot, teamleider plantkunde bij de universiteit, dinsdag tegen actualiteitenrubriek EenVandaag.

,,We zouden daar graag een rol in spelen. Ik denk ook dat het verstandig is om onderzoeksinstellingen als de onze bij het experiment te betrekken, omdat wij de teelt op een hoger plan kunnen krijgen: duurzamer, veiliger en gezonder”, aldus Poot.

Het wietexperiment van het kabinet houdt in dat alle coffeeshops in zes tot tien gemeenten wiet krijgen van door de overheid uitgekozen wiettelers. Op die manier zijn de coffeeshops voor de bevoorrading niet langer op het illegale circuit aangewezen.

Het team van Poot doet al onderzoek naar het telen van wiet voor medicinaal gebruik, waarvoor het een speciale ontheffing heeft gekregen. Daarbij is volgens hem veel wetenschappelijke kennis opgebouwd.